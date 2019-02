Anne Sulling: rakendusuuringute keskuseta jääme Euroopa rahast ilma

Anne Sulling ütles saates "Cleantech", et rakendusuuringute keskuseta jääme varsti Euroopa rahast ilma. Foto: Raul Mee Jaga pilti:

Saates "Cleantech" teeme juttu innovatsioonist Eesti riigis. Uurime, kui kaugel on rakendusuuringute keskuse loomise plaan ning mida see Eesti riigile tähendaks. Mis on tulevase keskuse eesmärk ning kuidas see aitab ületada n-ö surmaorgu teadustööde ja nendel põhinevate rakenduste vahel? Stuudios avab teemat riigikogu liige Anne Sulling.

Lisaks tutvustab idufirma 3cular looja Kaisa Hansen elu start-up'i konkurssidel ja seda, kuidas oma ideega jõuda kaugele nii Eestis kui ka maailmas.

Saatejuht on Mart Valner.

Saadet toetavad Sunly OÜ ja MTÜ Cleantech ForEst.