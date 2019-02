Dubai EXPOt ei tasu Milanoga võrrelda

Dubai majutab maailmanäitust 2020. aastal. Foto: EPA Jaga pilti:

Kui Milano EXPO-l moodustus külastajaskond suures osas kohalikest ning turistest, kes lihtsalt uudistasid, siis Dubai EXPO tõotab tulla rohkem ärilise fookusega, rääkis kolmapäevases hommikuprogrammis EASi ettevõtluse keskuse juht Tanel Rebane.

"Dubai piirkonnas praktiliselt sellist inimest nagu kohalik ei ole olemas. Seal on kõik sisserännanud inimesed, kes on tulnud sinna ajama mingisugust äri," lausus ta. Rebane lisas, et kui Lääne-Euroopa on rikas turg, siis teisalt on Lääne-Euroopa ka küllaltki küllastunud ning turule siseneda on äärmiselt keeruline. Seetõttu tasukski vaadata kaugemale.

"Kui me räägime nendest kaugematest turgudest, mis on tihti sellised ikkagi veel arenevad, siis seal on jõukas elanikkond juba olemas. Aga turul seda küllastumist ei ole tekkinud ja tegemist on just piirkonnaga, kes impordib teatud valdkondades tegelikult 100% protsenti," sõnas Rebane, tuues näiteks kaitsetööstuse, IT ning toidutööstuse, kus ruumi jagub.

Personalised Medicine Associationi juht Riin Ehin lisas, et Eesti puhul näebki ta eeskätt võimalusi info-, tervise- ja toidutehnoloogias, personaalmeditsiinis ning kaitsetööstuses. "Need on kõik sellised kohad, kus me üheskoos võiksime minna ja teha maailma paremaks," lausus ta.

EAS teatas eile, et Eesti EXPO-l osalemist hakkab juhtima ja korraldama Sihtasutus EXPO 2020 Dubai Eesti esindus, mis ühendab kuut ettevõtlusorganisatsiooni – Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Eesti Kaitsetööstuse Liit, Smart City Lab, Digitaalehitus MTÜ, Personalised Medicine Association ja Eesti Tööandjate Keskliit.

Kui Milano EXPO-l oli kohal umbes 40 ettevõtet, siis Dubaisse loodetakse rohkem meelitada. EXPO-l osalemise hinnakiri ettevõtete jaoks peaks selguma järgnevatel nädalal. "Me ei taha konkreetseid numbreid veel välja öelda, see on veel järgmise paari nädala töö, et osavõtupaketid saaksid paika," lausus Rebane. Ta lisas, et see number võib olla viiekohaline, kuid võib saada hakkama ka odavamalt.

Ehin rõhutas, et erinevalt Euroopa Liidus tegutsemisest on ettevõtjate jaoks seal oluline, et oleks märgata, et riik näitab, et ta on kohal ning toetab oma ettevõtjaid.

Dubai EXPO toimub 2020. aasta oktoobrist alates kuus kuud. Kohale oodatakse üle 25 miljoni külastaja.

