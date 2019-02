Luubi all: Swedbanki luukered

Swedbanki grupi juht Birgitte Bonnesen kinnitas sügisel, et neil ei ole kappides luukeresid, kuid nüüd on need hakanud hirmsa kolinaga välja kukkuma.

Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjanikud Marge Väikenurm (paremal), Eliisa Matsalu ja Koit Brinkmann. Foto: Andras Kralla

“Kui sa jääd valetamisega vahele, on see inimeste jaoks palju hullem kui need tehingud ise,” andis Swedbanki kommunikatsioonile hinnangu uuriva toimetuse juht Koit Brinkmann raadiosaates "Äripäeva luubi all".

Uuriva toimetuse raadiosaates oli juttu ka Äripangale tehtud kriitilisest riskihinnangust, ettevõtjate pettumusest riigihangetes, Tallinna Sadama venivast kriminaalasjast ja alles avatud haigla võlgadest. Teemade üle arutasid uuriva toimetuse ajakirjanikud Eliisa Matsalu, Marge Väikenurm ja Koit Brinkmann.

