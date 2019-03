Maksude optimeerimine muutus keerulisemaks

Maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi lausus saates "Maksu- ja tolliamet annab nõu", et maksustamisest kõrvalehoidmise võimalused on muutunud selgelt keerulisemaks tänu Euroopa Liidu direktiivile nimega ATAD. Direktiivis kirjeldatud on võrdlemisi üldine, seetõttu hakkab mängima olulist rolli kohtupraktika, kuidas uusi sätteid tõlgendatakse. Foto: Andras Kralla