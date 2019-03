Eesti parim juht õpib end vähem piitsutama

Circle K juht Kai Realo 2018. aastal Pärnu Juhtimiskonverentsil, kus võttis vastu tunnustuse Parim Juht. Foto: Mailiis Ollino

Enesepiitsutamisega läbipõlemise äärele jõudnud Eesti parim juht 2018 Kai Realo õppis kogemusest enda ja kolleegide tervist hoidma, rääkis ta uues Äripäeva Raadio saates "Juhi jutud".

„Õppisin, et kui hakkad tundma, et oled asendamatu ja absoluutne geenius, siis ilmselgelt on tegemist juba meditsiinilise probleemiga,“ meenutas Circle K juht ja eelmisel aastal parima juhi tiitli pälvinud Realo. „Siis tekib tunne, et asjad ei liigu ja ainult mina saan neid parandada, sest olen ööpäev läbi tööde ja info keskel.“