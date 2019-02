Kes on Eesti parim juht?

Kandidaate saab konkursil "Parim juht 2019" üles seada 14. märtsini. Konkursi võitja selgub 17. mail Pärnu juhtimiskonverentsil. Foto: Äripäev

Konkurss "Parim juht 2019" otsib Eesti kõige eeskujulikumat juhti, kes lisaks enda organisatsiooni või ettevõtte tulemustele suunab ja panustab ühiskonda laiemalt.

Kuuendat korda toimuval konkursil saavad oma eelistuse öelda ka Äripäeva lugejad ning esitada enda hinnangul inimese, kes tänavu parima juhi tiitlit väärib.

See on võimalus tunnustada iseenda juhti või mõnd inspireerivat Eesti juhti, kes annab eeskuju ja väärib autasu.

Selleks tuleb täita allolev ankeet, milleks kulub 20–30 sekundit. Kandidaate saab esitada 14. märtsini.

Eelmisel aastal võitis tiitli Circle K Eesti juht Kai Realo. „Ikkagi juht on see, kes on kõige alguses. Tema ülesanne on panna meeskond kokku ja tema töötajad on just täpselt nii head, kui on tema tehtud valik,“ kommenteeris mullu tunnustuse vastu võtnud Realo. Ta märkis, et juhi ülesanne on ka see meeskond koos tööle panna ehk luua suhted, hoida neid ja anda tööle eesmärk.

Kai Realo on külaline 11. märtsil käivituvas uues Äripäeva raadio saatesarjas "Juhi jutud", mis toob kuulajateni silmapaistvate Eesti juhtide kogemused ja õppetunnid ning küsib neilt ootamatuid küsimusi. Saadet saab kuulata Äripäeva raadiost sagedusel 92,4 Mhz või veebis/podcast'ina siit.

Seda, et parimate juhtide avatusest, maailmavaatest, väärtustest, ambitsioonikusest ja tegutsemisest sõltub iga töötaja, meeskonna, organisatsiooni ja ühiskonna käekäik, rõhutavad ka konkursi korraldajad.

Varem on tiitli võitnud Bo Henriksson 2017. aastal, Erkki Raasuke 2016. aastal, Anne Samlik 2015. aastal ja Lauri Tabur 2014. aastal.

Parim juht selgub Pärnu juhtimiskonverentsil

Parim juht võib töötada avalikus või erasektoris, ta on eeskuju ja inspireerib.

Žüriisse kuuluvad majandusajakirjanikud, ettevõtjad ja personalijuhid ning eelmise aasta konkursi võitja.

Žürii hindab kolme asja: juhitava ettevõtte või organisatsiooni pikaajalised head tulemused, juhi eetilisus ja vastutustundlikkus ning juhi panus Eestile lisaks enda vastutada oleva organisatsiooni tegevusest laiemalt.

Konkursi korraldavad Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE, Postimees ja Äripäev, Pärnu Konverentsid ning Luminor.

Võitja kuulutatakse välja 17. mail Pärnu juhtimiskonverentsil, kus astuvad üles Eesti Panga juht Ardo Hansson, karastunud ja riskialdis ettevõtja Indrek Rahumaa, investor Allan Martinson, Tallinki juht Paavo Nõgene ja paljud teised põnevad persoonid.