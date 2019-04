Teadlased töötavad taimse valguga, mis parandab silmanägemist

Saates "Innovatsiooniminutid" räägime, millised taimed vahekultuuriks sobivad, maheviljelusest, kahjuritõrjest jpm. Saatejuht on Jana Vainola, üks külalistest Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi, taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli dotsent Liina Talgre. Foto: Äripäev

Milline on biomajandus taimearetuses ja maaviljeluses? Millised on uued, põnevad aretatud geneetiliselt muundatud organismide sordid? Mis on Eesti uus innovatiivne projekt "Vedelsarvkest"?

Neile ja paljudele teistele huvitavatele küsimustele vastab Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi, taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli dotsendid Evelin Loit ja Liina Talgre.

Saatejuht on Jana Vainola.

Saate valmimisele aitas kaasa Eesti Maaülikool.