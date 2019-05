Jaanus Vihand õpib võitlemisest ja koostööst

Coopi juht Jaanus Vihand soovitab juhtidel tegeleda võitluskunstidega. Foto: Andras Kralla

Konkursi Eesti Parim juht 2019 üks kolmest finalistist, Coop Eesti juht Jaanus Vihand soovitab juhtidel õppida võitluskunste. See õpetab nii mõndagi enda, juhtimise ning läbilöögi kohta, rääkis ta Äripäeva raadio saates "Juhi jutud".

Võitlus on samas nende alade juures vaid väike osa. "Tegelikult on see su iseloomu, meelelaadi kujundamine," rääkis ta Äripäeva Raadio saates "Juhi jutud". "Minu pikaaegne tegelemine võitluskunstidega on väga tugev enesedistsipliini allikas ja koht, kus õpid kannatlikkust ja austust oma partneri vastu. Ei tohiks kunagi uhkeks minna, nina püsti ajada, vaid peaksid kogu aeg aru saama, et sa ei saa kunagi lõpuni valmis ja alati on väga palju võimalik areneda."

Kui oled aga kannatlik ja valdad õigeid tehnikaid, siis pole olemas väljapääsmatuid olukordi, leidis ta.

Coopi kasvul miljardikäibega firmaks on oluline roll ka koostööl. Vihand võrdles seda Euroopa Liiduga – aeganõudev, vajab kannatust ja palju arutelusid, kuid siiski parem kui autoritaarne juhtimine.

Kuidas koostööd soosida, kas ta iseennast tahaks endale ülemuseks, kuidas ta Coopi miljardikäibega ettevõtteks kasvatab ja paljust muust, saab kuulata saatest "Juhi jutud". Kuula intervjuud Jaanus Vihandiga siit:

Parim juht 2019 selgub 17. mail Pärnu Juhtimiskonverentsil.

