Kas müügitöö saab olema veel kunagi endine?

Saatejuht Urmas Kamdron, Pipedrive'i tehnoloogiajuht Sergei Anikin. Foto: Äripäev

Lihtne vastus on EI. Kas teile tundub, et tehisintellektijuttu on juba palju saanud? Tegelikult me pole veel alustanudki. Müügitöö automatiseerimine käib laias maailmas hoogsalt. Eestis on sellest veel vähe kuulda. Need sõnad pole mitte hirmutamiseks, vaid äratamiseks. Saates "Müügiminutid" on külas Pipedrive'i tehnoloogiajuht Sergei Anikin.

Saadet juhib Urmas Kamdron.

Saadet toetab Pipedrive.

