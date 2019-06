Kaubamaja Grupi juht: oleme jätkuvalt kasvutsüklis

Ideid Grupi arendamiseks on rohkem kui teha jõuab, rääkis Raul Puusepp. Foto: Andres Haabu

Senine Kaubamaja Grupi kasvutempo saab jätkuda veel pikka aega, rääkis Tallinna Kaubamaja Grupi juht Raul Puusepp Investor Toomase tunnis.

„Praktiliselt kõikide ärisuundadega on meil selged ja konkreetsed plaanid,“ ütles Puusepp. „Pigem on neid asju rohkem, mida teha võiks või tahaks, kui me suudame. Ideed ja võimalused otsa ei ole veel kindlasti saanud.“

Kuidas positsioneerib Kaubamaja Grupp end Saksamaa odavketi Lidli tulekuks, millal on oodata uue Kaubamaja ehitust, kuidas saada hakkama töökäte puudusega ja paljust muust saab kuulata Investor Toomase tunnist: