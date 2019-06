Huvitavad investeeringud: õlu, jäätis ja bitcoin

Kas tuline huvi jäätisetootjasse investeerimisel näitab buumi tipu sündroomi? Selle üle arutlesime saates "Äripäev eetris". Foto: Raul Mee

Bitcoin näitas viimastel päevadel kiiret tõusu, millele järgnes äkiline korrektsioon. Saates "Äripäev eetris" arutati, kuidas krüptovaluutasse suhtuda ja kas seda võiks oma portfelli lisada ka investor Toomas.

Huvitavaid investeerimisvõimalusi on aga teisigi. Viimasel ajal jooksevad eestlased tormi käsitööõlle ja -jäätise tootjatele. Kas tegu on buumi tipu sündroomiga või on sääraste investeeringute taga kained kaalutlused?

Veel räägiti saates kliimakaitsmise mõjust Eesti rongi- ja lennuliiklusele ja rahvusliku lennufirma tulevikuperspektiividest uue karmi juhi käe all.

Nende teemade üle arutasid ajakirjanikud Jaanus Vogelberg, Pille Ivask ja Anu Lill.

Kuula saadet siit: