Hipsteriõlu olgu nagu rätsepaülikond – kallis, aga kvaliteetne

Buum on toonud käsitööõlleturule tiheda konkurentsi. Foto: Raul Mee

Kuigi käsitööõlle turuosa on Eestis tootjate hinnangul vaid umbes 1,5%, on see viimastel aastatel plahvatuslikult kasvanud. Valdkond, mis hakkas arenema nullist, on nüüd jõudnud poolesaja väiketootjani. Buum on toonud terava konkurentsi ja terad eralduvad sõkaldest, on olnud edulugusid, aga juba ka pankrotte.

Seitse aastat käsitööõlle jaemüügiga tegelenud Karmo Tüür rääkis hommikuprogrammis, et nn hipsteriõlu ei muutu kunagi peavooluks, vaid jääb nii-öelda kalliks rätsepaülikonnaks. Edu saavutavad need, kes suudavad tarbijale pakkuda põnevaid tooteid ning kõrget kvaliteeti. Osa tootjaist hakkab Tüüri sõnul panustama ekspordile, osa taandub äristrateegias selgelt pisikeseks regionaaltootjaks. Samas on riigi heitlik alkoholiaktsiisi poliitika puudutanud väiketootjaid isegi valusamalt kui valdkonna suurettevõtteid.

Hommikuprogrammis käis külas ka Estraveli turundusdirektor Airi Ilisson, kes kirjeldas, millised on eestlaste reisieelistused ja kuidas seda mõjutab ilm. Ilissoni sõnul valivad pakettreise ostvad eestlased üha sagedamini reisisihiks Ida-Euroopa ning järjest suurem huvi on kruiisireiside vastu. Ilissoni sõnul kajastuvad majanduse paremad ajad turismisektoris nähtavalt, mullu tublisti müügitulu kasvatanud Estravel ootab häid tulemusi tänavugi.

Veel tuli hommikuprogrammis juttu sellest, mis on indeksifondide head ja vead ning analüüsiti ühe kujuka näite varal väikeettevõtluse seisu praegusaja Eestis.

Hommikuprogrammi saatejuhid olid Indrek Mäe ja Neeme Korv.

