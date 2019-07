Metallpurgi taaskasutus säästab 95 protsenti energiast

Kaupo Karba juhitav Eesti Pandipakend katab osa käitluskeskuse elektrivajadusest päikeseenergiaga. Foto: Andras Kralla

"Metallpurgi taaskasutus säästab 95 protsenti energiast võrreldes sellega, kui alumiiniumimaaki kaevandada maapinnast," ütleb Äripäeva raadio hommikuprogrammis Eesti Pandipakendi tegevjuht Kaupo Karba alumiinimumitootjate andmetele toetudes.

Karba juhitav Eesti Pandipakend üritab ka ise eeskuju näidata taaskasutusega, kui loodi oma päikesepark, et katta käitluskeskuse elektrivajadus. "Alates aprillist hakkas see tootma ja väga tore on näha väiksemaid elektriarveid," ütleb Karba, kelle sõnul peaks päikesepargi tasuvusaeg olema 5-6 aastat.

Lisaks räägime Karbaga sellest, miks Eesti pakendiringluse korraldus ja tehnoloogia ka mujal maailmas tähelepanu pälvib ning milliseid uuendusi neil lähiajal veel plaanis on.

Stuudios käis veel VideoCVde tegevjuht Kristian Kalle, kellega räägime värbamise läbimurdest VideoCV.io näitel ja arutame, kuidas näotuvastustarkvara aitab ettevõtetel õiged kandidaadid juba eelvoorus välja selekteerida ja kuidas tööotsijad sellesse suhtuvad.

Suvele kohaselt räägime ka puhkamisest – kõneleme kämpinguturismist Lepispea kämpingu perenaise Ivica Ednaševskyga.

