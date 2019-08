Paavo Nõgene: häid töötajaid otsige kantslerite hulgast

Paavo Nõgene vestluskaaslane saates "Lavajutud" on kultuuriajakirjanik Joonas Hellerma. Foto: Urmas Kamdron

Paavo Nõgene on tippjuht, kes proovikivisid ei pelga. Juhtimisalaseid ideid kogub ta eeskätt teistelt juhtidelt, mitte juhtimisõpikutes näpuga järge ajades. Mehel, kelle jaoks kultuur on osa DNAst, on rääkida nii kultuuri ja ettevõtluse ühisest vereringest kui ka välja tuua, milles üks valdkond teiselt parema tuleviku nimel šnitti võiks võtta.

Jutuajamine on salvestatud 2019. aasta maikuus Pärnu juhtimiskonverentsil.

Tallinki juhi, endise kultuurivaldkonna tippjuhi vestluskaaslane saates "Lavajutud" on kultuuriajakirjanik Joonas Hellerma.

Kuulake saadet siit: