Tööstused võivad jäädavalt Eestist lahkuda

"Näiteks tööstussektori puhul võibki vabalt juhtuda, et meie tööstuste panus Eesti majandusse hakkabki pidevalt kahanema. Ongi harud, mis siit väljuvad, ja nende asemele midagi ei tule," hindab SEB analüütik Mihkel Nestor tänases Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. Foto: Raul Mee

Samas on Eesti tema hinnangul piisavalt väike riik ja teenusmajandusel on seetõttu palju pakkuda, samuti on kasvamas IT-sektori roll ja panus. "Ma ei räägi kitsalt programmeerimisest. Käega mittekatsutavate e-teenuste valdkond on väga lai ja Eesti on selles olnud väga tubli," selgitab Nestor.

Keskerakonna juhatuse liikme, riigihalduse ministri Jaak Aabiga tuleb juttu sellest, kui palju on alust juttudel võimalikus uuest koalitsioonist Keskerakonna ja Reformierakonnaga ning mida teeb partei langeva reitingu pööramiseks. Ta aitab ka selgitada, kas ja kui palju peaminister Jüri Ratas kannatab palju kõneainet pakkuva valitsuskaaslase EKRE sõnavõttude pärast.

Saates tuleb juttu ka joogitööstuse megatrendist ehk kombucha'st, maakeeli teeseenejoogist, mille üleilmne miljardi euro turg mitmekordistub lähiaastail. Eesti vaadet sellele turule annab hommikuprogrammis väiketööstuse Säsi asutaja ja juht Piret Kõima.

Mitmes Euroopa linnas on kruiisituristid ja -laevad laastavalt mõjunud. Kuidas ajada kruiisiäri Tallinnas nii, et see kestaks, sellest tuleb rääkima Tallinna Sadama juhatuse liige Margus Vihman.

Hommikuprogrammi juhib Rivo Sarapik ja uudiseid vahendab Tiiu Taal.