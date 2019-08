E-poodi arendades pane paika ettevõtte strateegia

Vaimo e-kaubanduse lahenduste arhitekt Märt Aab, Art Lukas Maksekeskusest ja Finestmedia juhtiv e-kaubanduse konsultant Martin Lond räägivad e-poodide platvormidest ja tehnilisest poolest.

Millal on mõistlik kasutada valmis platvormi ja millal lasta see just ettevõtte jaoks valmis ehitada? Millele tuleb mõelda e-poodi arendades ning mille taha võib arendamine kõige enam takerduda?

Finestmedia juhtiv e-kaubanduse konsultant Martin Lond ja Vaimo e-kaubanduse lahenduste arhitekt Märt Aab räägivad saates "E-kaubanduse areng ja tulevik" e-poodide platvormidest ja tehnilisest poolest.

Vestlust juhib Art Lukas Maksekeskusest.

Kuulake saadet siit: