Pensionireformist maksunõustaja pilgu läbi

KPMG Baltics maksunõustaja ning Äripäeva maksuteabevara autor Einar Rosin. Foto: Andres Laanem

„Olen naljaga pooleks mõelnud, et kumb siis see suurem loll on, kas see, kes oma raha välja võtab ja ära kulutab ja tulevikus läheb seda juurde küsima, või see, kes säästab ja investeerib ja kelle käest siis küsitakse …“ nendib juhtiva ärinõustamis- ja audiitorfirmaga KPMG Baltics maksunõustaja ning Äripäeva maksuteabevara autor Einar Rosin.

Arutluse keskmes on pensionireformi maksudega seotud külg. Kas teise pensionisambasse kogutud raha saaks maksuvabalt välja võtta või on maksuvaba hoopis näiteks investeerimiskontole kandmine, kuidas peaksid käituma tööturule sisenevad noored või inimesed, kes sealt pensioniea saabudes juba väljumas on – sellest lähemalt järjekordses „Teabevara tunnis“.

Saadet juhib Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar.

Kuula saadet siit: