Kas ühistöötamise keskused on tulnud, et jääda?

Kinnisvaratund keskendub sel korral ühistöötamiskeskustele. Kas selline töökohavorm on tulnud, et jääda ja mis üldse tingis vajaduse nende ehitamiseks?

Uus Maa Kinnisvarabüroo äripindade kutseline maakler Aira Veelmaa ja Technopolis Ülemiste juhatuse esimees Gert Jostov. Foto: Kinnisvarauudised

Räägime ühistöötamiskeskustest Eestis ja mujal maailmas, uurime, kellele need täpselt mõeldud on ja lükkame ümber mõne müüdi. Saates on külas Uus Maa Kinnisvarabüroo äripindade kutseline maakler Aira Veelmaa ja Technopolis Ülemiste juhatuse esimees Gert Jostov.

Saadet juhib Kristi Kool.

Saadet toetab Uus Maa Kinnisvarabüroo.