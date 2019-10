Eestlaste rikkuses on suured käärid

Uuringust selgus see, et Eestis on ebavõrdsus väga suur. Foto: Andras Kralla

Neljapäevases hommikuprogrammis ei saanud üle ega ümber Eesti Panga värskest leibkondade finantskäitumise uuringust, mida tulid stuudiosse tutvustama ökonomistid Jaanika Meriküll ja Tairi Rõõm.

Uuringust selgus muu hulgas see, et Eestis on ebavõrdsus väga suur: 5 protsendi inimeste kätte koondub 45 protsenti varadest ja 95 protsenti saavad ülejäänud 55 protsenti. Ökonomistide sõnul on varad jaotunud palju ebavõrdsemalt kui sissetulekud.

Ökonomistid selgitasid, et 90ndate alguses, kui meil üleminekuperiood algas, alustas enamik Eesti peresid enam-vähem võrdselt positsioonilt. Seega saame arvata, et siis oli meil ebavõrdsus väike. Ligi 30 aastaga on meie ebavõrdsuse tase kasvanud päris suureks. See on lähedane euroala riikide keskmisele, selgitasid nad. Aga kui võrdleme end teiste postsotsialistlike riikidega nagu Poola, Ungari või Slovakkia, on meil varaline ebavõrdsus suurem.

Külas käis ka tehnilise analüüsi ekspert Vaido Veek, kelle varasemad Äripäeva raadioeetris antud investeerimissoovitused on pea eranditult kasulikuks osutunud.

Vaatasime üle tema varasemad nõuanded ning noppisime aktsiate rägastikust välja väärtpaberid, millele terendab lähimal ajal ostukoht ning sellest tulenev võimalus oma vara märkimisväärselt kasvatada.

Samuti rääkisime e-residentsuse programmijuhi Ott Vatteriga Vormsi saarel toimunud häkatonist ning e-residentsuse uutest arengusuundadest.

Hommikuprogrammi stuudios olid uudistetoimetaja Tiiu Taal ja saatejuht Indrek Mäe.