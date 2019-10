Suurenev koormus sunnib terviklahenduse suunas

"Äripäeva TOPi" erisaates tutvustatakse seekord kinnisvara hoolduse ja haldusfirmade edetabelit. Külas on kõige kõrgema koha saavutanud Ermeesia OÜ juhatuse liige Priit Laug ning tabelis 4. kohale jõudnud Pesuekspert OÜ juht Tiit Jürmann.

KPMG partner ja audiitor Eero Kaup, Ermeesia OÜ juhatuse liige Priit Laug ning Pesuekspert OÜ juht Tiit Jürmann. Foto: Äripäev

Uurime, mis oli hea aasta edu taga, kuid juttu tuleb ka riigihangetest, tööjõust ning kinnisvara korrashoiusektoris ees ootavatest muudatustest, alustades tehnoloogiast ja lõpetades konkurentsivõimega.

Sel aastal on toimunud kaks tähelepanuväärset tehingut: Colonnaga seotud investorid ostsid ära ISS Eesti ja Urmas Sõõrumaa firmale kuuluv USS Haldus OÜ omandas ärikinnisvara halduse- ja hooldusega tegeleva ettevõtte DT Grupp OÜ, kuhu kuulub ka Ermeesia.

"See ei tähenda niivõrd, et tänapäeval on suur olla ilus, turg liigub terviklahenduste suunas," kommenteeris Priit Laug. "Klient on väsinud lepingute haldamise igapäevasest koormusest. Seda on võimalik saada terviklahendust pakkuvalt tehnohooldussüsteemide ettevõttelt üksjagu ratsioonaalsema hinna eest, samas paremini jälgitud ja natuke rohkem läbipaistva teenusena."

Oma küsimuste ja kommentaaridega täiendab saadet KPMG partner ja audiitor Eero Kaup. Saadet juhib Kristi Kool.

Saadet saab kuulata siit: