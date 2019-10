Stiil juhile, kes ihkab tipptulemust

Isegi juht ei tohiks tahta olla kõiges ainult esimene. Foto: Pedro Campos, Panthermedia/scanpix

Seekordses Äripäeva raadio saates "Alustava ettevõtja A&O" tuleb juttu tööriistast, mis aitab juhil end ja oma töötajaid uuele tasemele viia ning eesmärke saavutama.

Räägime, mis on coach'iv juhtimine, mis on selle tulemus töötajale, juhile ja ettevõttele ning kuidas seda kasutada. Saatest selgub, miks see on halb, kui juht arvab ja tahab olla ettevõttes kõige targem ja võimsam.

Sel teemal räägivad IF Kindlustuse juhatuse liige Tiit Kolde, teenusdisainibüroo Brand Manual partner ja strateeg Kaarel Mikkin ning Peep Aaviksoo EBSist.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

Kuula saadet siit: