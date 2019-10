Vanalinna võib korteri saada Mustamäe ruutmeetri hinnaga

„Uus Maa kinnisvarasaates“ räägiti seekord vanadest majadest. Korter heas asukohas kvaliteetselt renoveeritud ajaloolises majas jõuab tehinguni õige ruttu. Probleemiks on puuduliku dokumentatsiooniga hooned, kuhu ostmist pank rahastada ei aita. Eraldi murekoht on vanalinn, mis enam ammu pole kõige kallima kinnisvaraga eliitlinnaosa.

Uus Maa Kadrioru büroo juht Margit Sild ja analüütik Risto Vähi. Foto: Kinnisvarauudised

Saate külalised Uus Maa Kadrioru büroo juht Margit Sild ja analüütik Risto Vähi tõdesid, et vanalinn on jäänud vaeslapse ossa.

„Vanalinna tehingute aktiivsus ja hinnatase püsivad viimastel aastatel samal tasemel. Kui võtta vanalinna ümbrus – Põhja-Tallinn, Rotermanni kvartal, mereäär – igal pool keskmine ruutmeetri hind tõuseb, enamasti küll uute korterite mõjul, aga tõuseb. Kui aga mõelda, et vanalinn võiks olla meie kinnisvaraturu lakmuspaber, kõrgete hindadega piirkond, siis seda see enam siiski pole,“ kinnitas Risto Vähi.

Margit Sild lisas, et inimesed ei taju vanalinna oma kodukohana, seda peetakse turistide linnaosaks. Kardetakse lärmi ja vilgast ööelu.

Saates oli juttu ka teistest vanematest majadest ja nendega asustatud piirkondadest, nagu Kadriorg, Kesklinn ja Kalamaja. „Natuke võib täheldada, et uusarenduste buumi kõrval on huvi vanema kinnisvara vastu vähenenud,“ tõdes Margit Sild. „Aga on kindel sihtgrupp, kes hindab vana arhitektuuri ja ajalugu.“

