Arvamuslõhed rebestavad vabakonna ühtsust

Hommikuprogrammis rääkisime vabaühenduste olevikust. Foto: Shutterstock

Kolmapäevases hommikuprogrammis arutasime Vabaühenduste Liidu juhi Kai Klandorfiga, miks on USA arengukoostöö agentuuri hinnangul langenud Eesti vabaühenduste avalik maine.

Sealjuures uurisime, milline on Eesti vabaühenduste võimekus võrreldes teiste Ida-Euroopa ja Euraasia riikidega, millist mõju on avaldanud uued poliitilised tuuled ning mil määral on seotud vabaühendused maailmavaatega.

Kuula intervjuud siit:

Nädalavahetusel räsis peaasjalikult Lõuna-Eestit torm, mis jättis terve Võru linna kaheksaks tunniks elektriühenduseta ja põhjustas kohalikele elanikele ja ettevõtjatele palju peavalu. Samas jätkus ka teisipäeval tormikahjude likvideerimine ja vooluühenduste taastamine. Kas kolmapäeva hommikuks on Elektrilevi suutnud kõik katkestused lahendada ja mida õpiti suurtormist? Neile küsimustele vastab Elektrilevi juhatuse liige Andres Tõnissaar.

Kuula intervjuud siit:

Eelmisel aastal registreeriti Eestis 378 korruptsioonikuritegu. Kõige rohkem esines korruptsiooni riigisektoris, järgnesid erasektor ja kohalikud omavalitsused. Üle poole omavalitsuste juhtumitest olid seotud altkäemaksu või toimingupiirangu rikkumisega.

Justiitsminister Raivo Aeg sõnas eile ühisministeeriumis toimunud korruptsiooni ja lobitöö teemalisel üritusel, et tuvastatud korruptsioonijuhtumite pea viiekordne vähenemine ei tähenda, et probleem oleks lahendatud ega viita ka korruptsiooni tõkestamise passiivsusele. „2018. aastal avastatud korruptsioonijuhtumites oli lihtsalt väga palju kuriteoepisoode, mis kajastuvad numbrites,“ selgitas Aeg.

Seda, kuidas on muutunud korruptsiooni olemus Eestis, analüüsisime kolmapäevases hommikuprogrammis Korruptsioonivaba Eesti juhi Carina Pajuga.

Kuula intervjuud siit: