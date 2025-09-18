Tagasi ST 18.09.25, 13:37 Kuidas kinkida nii, et klient mäletab sind ka kaheksa kuu pärast? Ärikingituste ekspert Anti Saluneem näeb ärikingituses enamat kui nipsasjakest – see on päris tööriist suhete hoidmisel. “Kui sa kingid kalamehele personaalse landi tema nimega, töötab see paremini kui ükskõik milline üldine joogipudel,” toob ta näite.

Logotrade’i asutaja Anti Saluneem ja saatejuht Hando Sinisalu vestlevad saates ärikingitustest.

Kuidas jõuda klientide südamesse läbi praktilise, läbimõeldud ja emotsiooni tekitava kingituse, räägib sisuturundussaates "Password: Make Marketing Fun Again" Logotrade 'i asutaja ja tegevjuht Anti Saluneem , kellel on valdkonnas kogemust üle kahekümne aasta.

Juttu tuleb sellest, miks ärikingitused pole pelgalt nännikott, vaid strateegiline osa turundusest ja brändingust. Saluneem selgitab, miks üha enam eelistatakse personaalseid, praktilisi ja keskkonnasõbralikke lahendusi ning kuidas kingitused tugevdavad kliendisuhteid ja töötajate lojaalsust. Samuti jagab ta, millised trendid valitsevad 2025. aasta jõulukingituste maailmas – alates toon-toonis logodest kuni padelireketiteni.

Saluneeme sõnul tehakse Logotrade'is 80% tellimusi korduvklientidelt. See on märk sellest, et kingitused töötavad. Ja kui plaanida jõuludeks midagi erilist, siis praegu on kõige õigem aeg tellimiseks. Septembris on valik kõige laiem ja aega piisavalt, et kujundused, näidised ja tootmine sujuksid ootuspäraselt.

Arutlusele tulevad ka logistikaküsimused, personaliseerimise võimalused ja erisoodustuse maksureeglid. Aga ka see, mida kindlasti vältida, et ärikingitus ei muutuks kasutuks prügiks. Saates pakutakse inspiratsiooni nii turundajatele, personalijuhtidele kui ka ettevõtetele, kes soovivad jõuluks rõõmu tuua.

Saadet juhib Hando Sinisalu.