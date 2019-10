Puidutööstus lõikab ehitusturu jahenemisest kasu

Puidutööstuse TOPi esiotsa jõudsid ka moodulmajade tootjad. Foto: Raul Mee

Puidutööstuses leidub ettevõtteid, mis lõikavad kasu näiteks ehitusturu jahenemisest, räägiti raadiosaates "Äripäeva TOP".

Möödunud ja käesoleva aasta peamine märksõna on puidu hinna odavnemine. Põhjuseid selleks on olnud mitmeid: ürask, kes laialdaselt Euroopa metsi kahjustab ning samuti Euroopas möllanud tormid, mille tagajärjel on palju puitu vaja metsadest likvideerida. Sellegipoolest on suutnud puitu edukalt kasutada TOPi esikohal olev moodulmajade tootja Astel Modular OÜ. Räägime selle tegejuhi Raul Kinksiga läinud aastast nende ettevõttes.

Saatejuht on Äripäeva ajakirjanik Linda Eensaar.

Kuula saadet siit: