"Õhus on tunda kärsahaisu"

Tööstusvaldkonnal läheb praegu hästi, kuid ettevõtjad on ka ettevaatlikud. Foto: Liis Treimann

Kuigi tööstusettevõtetel läheb praegu hästi, on õhus tunda kärsahaisu, räägiti saates "Tööstusuudised eetris".

Tööstusuudiste saade keskendub sel nädalal toimuvale tööstusmessile Instrutec. Saates on külas Venten OÜ juht Toomas Tammer ja Duroc Machine Tool OÜ müügijuht Rain Kala. Juttu tuleb sellest, kui oluline on Instrutec Eesti tööstuse jaoks, ja sellest, kas õhus on tunda kärsahaisu. Saadet juhib Harro Puusild.