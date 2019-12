Tõõjõupuudus sunnib rohkem töötama

Eesti töötajatel on endiselt väga suur töökoormus ja paljud on seetõttu sunnitud töötama rohkem kui ette nähtud, selgus CVKeskus.ee värskest küsitlusest.

Tööjõupuuduse mõju töötajate psühholoogilisele heaolule avab CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

Eile teatas Swedbank, et kaotab Balti aktsiate tehingutasud ja teatud limiidi ulatuses ka väärtpaberikonto haldustasu. Swedbanki maaklerosakonna juht Baltikumis Andres Suimets selgitas, millest tuli selline otsus.

Täna kogunevad NATO liitlased Londonisse arutama alliansi tulevikku ja rahaasju. NATO suurim liige USA on juba aastaid nõudnud teiste liitlaste suuremat panust ühisesse kaitse-eelarvesse ja enne Suurbritannia pealinnas toimuvat tippkohtumist on selge, et rahastusreeglid lähevad ümberkirjutamisele.

Lisaks rahaasjadele on NATO parajas kahvlis ka Türgi teemal, kuna Recep Tayyip Erdoğan soojendab üha enam suhteid Moskvaga. Kuhu on NATO liikumas ja mis on teisipäeval algava kohtumise peamised jutupunktid? Sellele küsimusele vastab rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse analüütik Martin Hurt.

Coop Panga aktsiate märkimise tulemusi avab põhjalikumalt Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Kaspar Allik.

