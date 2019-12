Eesti koolilapsed saavutavad edu, aga haridussüsteemil jagub probleeme

Vladislav Lushin ja Polina Volkova. Foto: Äripäev

Äripäeva venekeelse sõsarlehe Delovõje Vedomosti saates tutvustame silmapaistvaid Eesti venelasi, sel korral Vladislav Lushinit, kes on muu hulgas töötanud ka eelmise valitsuse ministri nõunikuna.

Saatekülaline Vladislav Lushin on väitluskoolitaja, "Noored kooli" programmi esindaja, kes töötas ka eelmise valitsuse tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski nõunikuna. Praegu õpib ta ebatavalist eriala, mille nimetus on "muutuste juhtimine ühiskonnas".

Saates "Delovõje Ljudi" räägime Eesti haridusest ja argumenteerimiskultuurist. Eesti koolilastel läks PISA-testides hästi, aga kas meie haridussüsteemis on ikka kõik korras või leidub probleeme, mida lahendada? Kui pingeline on nõuniku töö ja kas Eesti poliitikute argumenteerimiskultuur on piisavalt hea? Saates lõpus saab ka soovituse, kuidas juhtida oma ettevõtteid argumenteeritult.

Saatejuht on Delovõje Vedomosti peatoimetaja Polina Volkova.

Kuulake saadet siit: