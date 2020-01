Uuel aastal jagub turbulentsi

Presidendi nõunik Heido Vitsur. Foto: Raul Mee

Äripäeva raadio aasta esimeses hommikuprogrammis rääkisime mitmest küljest selle üle, kas tuleb oodatud majanduslangus. Samuti kõnelesime sellest, mis saab siis, kui inimesed ebaviisakatest valitsejatest võõranduvad.

Külas oli endine LHV panga analüütik ja nüüdne presidendi nõunik Heido Vitsur, kellega vaatasime üheskoos peale aastale 2020. Vitsur lausus, et isegi kui maailm me ümber on turbulentne, siis suurt kriisi praegu ei paista.

Tarkvaraettevõttest Flowit Sten Gavronski ja Juhan-Madis Pukk rääkisid aga sellest, miks neile kriis meeldib ja mida toob uus aasta nende ettevõttele ja tarkvarasektorile.

IT-sektori märksõnad on sel aastal automatiseerimine ja masinõpe. Lisaks rääkisime tööjõuprobleemist ja vaatasime tagasi möödunud aasta poliitmaastikule.

Ehitusettevõtte Ehitustrust juhatuse esimees Kaido Somelar rääkis ehitusturu tulevikuvaatest. Kas tuleb jahenemine? Kas mõned ettevõtted peavad oma projektid ringi vaatama ja uksed sulgema? Nendele küsimustele otsisime vastust.

Samuti käis külas riigireformi radari kolleegiumi liige, infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu asepresident Ivo Suursoo, kellega arutlesime teemal, miks eemalduvad inimesed ebaviisakast valitsusest ning millise suuna võtab sisse IT-sektor.

Ivo Suursoo rääkis ka sellest, mida ebaprofessionaalne kaasamine riigile olulistes otsustes endaga kaasa toob ja millest peaks valitsus tegelikult hommikust õhtuni rääkima.

Luksuspesu ja -sohvariiete brändi Kriss Soonik Loungerie asutaja Kriss Soonik Käärmann rääkis, millised on seksika pesubrändi looja ambitsioonid uuel aastal ning mis turule nad fookuse seavad.

Lõpetuseks kuulsime ka Gustav Adolfi Gümnaasiumi neljanda klassi õpilast Frida Gabrali, kes räägib enda aastast 2019 ning läbi enda maailmaprisma jagab soovitusi ettevõtetele ja eestlastele aastaks 2020. Lisaks toob ta välja näiteid, millised äpid meeldivad 10aastastele ja räägib veidi nutisõltuvusest.

