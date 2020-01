Aasta kinnisvarateod: ostke, palun, keegi linnahall ära

Aasta esimeses „Kinnisvaratunnis“ on külas Uus Maa Ärikinnisvara maaklerid Aira Veelmaa ja Eduard Sorokin, kes otsivad lõppenud aastat iseloomustavaid märksõnu ja vaatlevad olulisemaid sündmusi ärikinnisvaraturul.

Patarei merekindlus Tallinnas. Foto: Andras Kralla / Äripaev

Uus Maa Ärikinnisvara maakler Eduard Sorokini hinnangul oli lõppenud aasta kõige olulisem kinnisvarategu Patarei merekindluse õnnestunud enampakkumine.

„Üks asi on fakt, et see üldse müüdi, ja teine see, et ostjaks osutus Urmas Sõõrumaa. Meil on usku, et tema teeb sellest projektist eduka ettevõtmise,“ kinnitas Sorokin.

Ta avaldas lootust, et alanud aasta võiks tuua häid uudiseid ka linnahalli tuleviku osas. „Ostke, palun, keegi see ära ja tehke midagi ägedat! Siis oleks rannaäär, nii-öelda kuldne miil, ilusti välja arendatud.“

Patarei merekindluse müüki nimetas üheks aasta tippsündmuseks ka teine saatekülaline, Aira Veelmaa. „Järgmise 10 aasta pärast saame seal rääkida juba täiesti uuest piirkonnast.“

Veelmaa sõnul on sama huvitav jälgida Tallinna Sadama piirkonna muutumist. „Olen näinud selle kavandit ja tegu on äärmiselt mastaapse arendusega. Kui see saab ühel päeval valmis, on meie linna mereäärne juba hoopis uut nägu,“ rõõmustas Veelmaa.

Aira Veelmaa, Kristi Kool, Eduard Sorokin Foto: Kinnisvarauudised

Möödunud aasta ühe märksõnana nimetasid maaklerid paindlikkust. „Teadlased prognoosivad, et uus kümnend toob kaasa suuremad ja kiiremad muutused kui kunagi varem. Ärikinnisvaras puudutab see üürileandjate poolt, nad peavad muutustega kaasa tulema. Edukas on see, kes kõige kiiremini turu muutustega kaasa lähevad ja paindlikke lahendusi pakkuda oskavad,“ kinnitas Aira Veelmaa, lisades, et see puudutab erinevate äripindade omanikke.

Ühtaegu altid muutuma peavad olema nii kaubanduskeskuste kui ka büroohoonete omanikud.

Küsimusi esitas Kristi Kool. Kuula saadet siit: