EASi uus juht: muidugi tuleb muutusi

EASi värske juht Peeter Raudsepp on juhtinud mitut suurettevõtet, nagu ETK Hulgi, riigile kuuluv Eesti Post ja rahvusvahelise taustaga Rautakesko. Foto: Julia-Maria Linna

EASi verivärske juht Peeter Raudsepp lausus Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et muutused on tulemas.

Äripäeva ajakirjanik Rivo Sarapik rääkis raadio hommikuprogrammis värske EASi värske juhi Peeter Raudsepaga. Räägiti EASi plaanidest ja tegevuskavast ning sellest, kuidas turistid tihtilugu otsivad Eestis metsa ja õhku, kuid seda hakkab aina vähemaks jääma. Raudsepp märkis, et Eesti inimesi on liiga vähe selleks, et neid raisata odava tööjõu peale.

