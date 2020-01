Tüdrukud tegid tulevikuäpi

Heliis-Alexandra Kägo ja Inger Helmi Saar. Foto: Erakogu

Keskkonnaäppi arendavad noored ettevõtjad Inger Helmi Saar ja Heliis-Alexandra Kägo ütlesid Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et loodavad maailma paremaks muuta.

„See on hästi huvitav asi, mida teha. Näed arengut ajas. Alguses on väike mõte ja sellest võib kasvada midagi suurt,“ vastas 13aastane Saar küsimusele, kas ta kaaluks tulevikus ettevõtjaks hakkamist. Inspireerivate ettevõtetena märkisid tüdrukud ära Bolti ja Pipedrive’i.

Nii Saar kui Kägo osalevad inglisekeelses ja ainult tüdrukutele mõeldud õppeprogrammis Future Heros. Kägo ütles, et sellistes programmides osalemine annab oskused, mida koolist ei saa.

Saar ja Kägo seisavad keskkonnaäpi ZeroHero taga. Tegu on õppeprogrammiga, mis peaks oma kasutajatele õpetama ühekordse plastiku vähendamist. Programmi alguses täidab kasutaja ära küsimustiku, kust selgub, kui suur on tema ökoloogiline jalajälg. Ja pärast programmi lõppu teeb sama, et võrrelda, kas jälg kahanes.

Samas tõdesid tüdrukud, et päris äppi tüdrukutel veel tehtud pole. Esialgu postitavad nad Facebooki väljakutseid, kus huvilised osaleda saavad. Äpi jaoks pole neil aega ega ka raha. Toetust või partnerlust küsida pole nad enda sõnul julgenud.

Küll aga on tüdrukud mõelnud, mil viisil võiks potentsiaalselt tulevikus raha teha. Näiteks võiks keskkonnaäpi kasutamine olla nende sõnul tulevikus tasuline, samuti võiks osalejatele pakkuda võimalust erinevaid tooteid osta.

Kuula intervjuud tüdrukutega siit: