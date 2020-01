Valitsus vaikib lubamatult palju ebamugaval teemal

Aasta viimane valitsuse pressikonverents. Foto: Andras Kralla

Kolmapäevases hommikuprogrammis rääkisime nii ukrainlastega seotud tööjõuküsimustest, olukorrast liikluses kui ka noortest tehnoloogiahuvilistest.

Siseministeeriumi andmetel anti 1. jaanuarist 2018 kuni 2019. aasta lõpuni ainuüksi lühiajalisi töölube 45 511 inimesele, neist 34 495 olid Ukraina kodanikud. Eestis on tekkimas uus-ukraina kogukond – selles on Eesti ühiskonna majandusele nii riske kui võimalusi, mida valitsuse tasandil pole osatud adekvaatselt hinnata.

Analüüsisime kolmapäevases hommikuprogrammis kujunenud olukorda teemat ka Äripäeva arvamusosas käsitleva kolumnisti Hannes Rummuga, kes selgitas probleempunkte lähemalt.

Eetris oli ka tõeline girlpower! Hommikuprogrammis käisid külas Inger Helmi Saar ja Heliis-Alexandra Kägo, kes osalevad 13–17aastaste tüdrukute rahvusvahelises ettevõtlusprogrammis FutureHeroes, kus arendavad ZeroHero-teemalist keskkonnaäppi. Küsisime neilt, kuidas maailm seeläbi paremaks paigaks muutub ja kas keegi saab ka rikkaks.

„Hästi huvitav on palju ise ära teha, näha ise arengut ning sellest võibki midagi suurt saada," lausus Saar vastuseks küsimusele, kas on tulevikus kavas ettevõtjaks hakata. Eeskujudeks on tüdrukutel näiteks Bolt ja Pipedrive.

Veel rääkisime olukorrast liikluses: Saaremaal paadunud roolijoodiku põhjustatud traagilise liiklusõnnetuse taustal käivitunud avalikus debatis nõutakse karmimaid karistusi.

Stuudios käis Eesti parim liiklusõiguse asjatundja, vandeadvokaat Indrek Sirk, kellega tegime selgeks, milliseid meetmeid oleks vaja hoiakute muutmiseks, tänu millele oleks meie teedel-tänavatel turvalisem liikuda.

