Miljardäri rahasüst tõi Eesti haridusidu ukse taha investorite järjekorra

Riskikapitalifirma Mistletoe asutaja ja juht Taizo Son (pildil) investeeris detsembris miljon eurot idufirmasse Clanbeat. Millega idufirma tegeleb, rääkis idufirma üks asutaja Kadri Tuisk. Foto: Liis Treimann

Detsembris Jaapani miljardärilt Taizo Sonilt miljon eurot kaasanud Eesti haridusidufirma Clanbeat kavatseb kevadeks esmase toote valmis teha, kuid skaleeritava versiooni tegemiseks on peagi juba raha kindlasti juurde vaja.

Välismaised investorid igatahes ootavad juba ukse taga, rääkis Clanbeati üks asutajatest Kadri Tuisk Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis.

Seda hoolimata sellest, et Tuisu sõnul on haridus idufirmade maastikul valdkond, kuhu on väga keeruline riskiraha meelitada. Turgude mõistes vaadatakse ka Euroopast kaugemale, eriti Kagu-Aasiasse, kus tegutsetakse juba Singapuris.

Clanbeat arendab terviklikku tarkvara, mis toetab õpilasi ja täiskasvanuid enda õppimise juhtimisel. Nende tarkvara aitab koolidel aidata oma õpilastel avastada, mis neile tegelikult meeldib, saavutada eesmärke ja kujundada oma tulevikku.

Kuula intervjuud Tuisuga siit: