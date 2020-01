Putini jaoks on kõik justkui erioperatsioon

Venemaa peaminister Dmitri Medvedev teatas kolmapäeval, et Venemaa valitsus astub täies koosseisus tagasi. Foto: Reuters/Scanpix

Venemaa presidendi Vladimir Putini selle nädala vangerduste taga peitub vana tuttav strateegia, rääkis politoloog Karmo Tüüri rääkis reedeses hommikuprogrammis.

„Vladimir Putin on endine KGB ohvitser ja ta siiamaani korraldab kõike nagu erioperatsioone. Ta tahab, et me mõtleksime ühtepidi ja siis ta ise teeb teistpidi,“ rääkis Tüür.

See tähendab, et Putin ei taha Tüüri sõnul saada peaministriks, aga tahab presidendi kohalt lahkuda mingile teisele kohale. „Peamine on see, et see koht, kuhu tema läheb sinna tuleb võimutäius temaga kaasa nagu tuumakohvrike.“

Kolmapäeva õhtul saabus pommuudis Venemaa valitsuse tagasiastumisest, mida ei osanud ette näha isegi suurem osa riigi kõrgeimast võimuladvikust.

Venemaa põhiseadust muudetakse viisil, mis nõrgestab presidendi ja tugevdab parlamendi ja peaministri rolli. Riik kaugeneb rahvusvahelisest õigusest. Kas Putin valmistab endale ette uut ametikoha, rääkisime poliitikaanalüütiku ja Venemaa eksperdi Karmo Tüüriga.

Kuula intervjuud siit: