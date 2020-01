Telemaatika telgitagused

Crown Europe Põhja-Euroopa müügijuht Joel Joa (vasakul), Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar ning logistika ja ekspordi teabevara peatoimetaja Fred Märtsoo. Foto: Andres Laanem

Kas tahaksid, et kõik, mis sinu laos toimub, oleks sul kogu aeg silme ees ilma, et sa ise kohal oleksid?

See on võimalik lausa mobiiliekraanil. Ning sa lihtsalt ei jälgi, vaid saad suure hulga andmeid, mis aitavad tööd korraldada näiteks turvalisuse, tööjõu jaotuse või rentaabluse aspektist – mida sul just vaja on.

Telemaatika süsteemidest räägivad ning kogemusi jagavad „Teabevara tunnis“ logistika ja ekspordi teabevara peatoimetaja Fred Märtsoo ning Crown Europe Põhja-Euroopa müügijuht Joel Joa. Saadet juhib Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar.

Kuula saadet siit: