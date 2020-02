Idufirma loomine on maraton, mitte sprint

Bolti kaasasutaja Martin Villig oli üks kuuest Startup Juhtide klubi liikmest, kes sel nädalal võtsid sõna sekka. Foto: Andras Kralla

Idufirmade portaali FoundME avamise puhul pühendasime idufirmadele Äripäeva raadio hommikuprogrammis sel nädalal omaette rubriigi.

Esimesena käis esmaspäeval uut veebilehte tutvustamas portaali juht Anari Hagel. "Eesmärk on pakkuda start-up'idele ühist inforuumi kogemuste ja info vahetamiseks. Kindlasti räägime uutest start-up'idest, mida muidu laiemalt väga ei teata," rääkis Hagel.

Pikemalt saab Anari Hageliga intervjuud kuulata siit:

Teisipäeval alanud seeria käigus vastasid Startup Juhtide klubi liikmed mitmele lihtsale küsimusele, mis on idufirmandusega ühte- või teistpidi seotud. Seda aitasid teha Riina Einberg, Kristi Hakkaja, Priit Kaasik, Erki Lipre, Taavi Tamkivi ja Martin Villig. Esimeses osas rääkisime sellest, mis eristab idufirmat tavalisest alustavast ettevõttest ning mis rolli etendavad idufirmad Eesti majanduses. Seda saab kuulata siit:

Kolmapäeval rääkisime, mis müüdid ja eksiarvamused seostuvad start-up-maailmaga ning kas idufirma peab kasumit tootma. Näiteks teatas ju Uber see nädal taas miljardilisest kahjumist. Seda saab kuulata siit:

Neljapäeval kõnelesime idurubriigis sellest, mis on peamised omadused, mis peaks ühel idufirma alustajal olema. Nii rõhutas mitu inimest, et idufirma tegemine on maraton, mitte sprint. Seda saab kuulata siit:

Viimases osas vastasid idufirmade juhtivtegelased küsimustele, mis paneb neil endil kogu selle asja juures silmad särama ning mida peaks üks tulevane idufirma juht enda käest küsima, enne kui selle teekonna ette võtab. Näiteks meenutab idufirma loomine omamoodi ristsõna lahendamist. Seda, mismoodi, saab kuulata siit: