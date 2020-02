Hein õpetas Rõtovit: ära ole Teslas kinni

Kopteripiloot Raivo Hein oma kopteriga 2017. aasta sügisel. Foto: Andras Kralla

Täna Äripäeva raadio eetris olnud saates “Kuum tool” jagasid oma investeerimiskogemusi juba ammu ettevõtjana finantsvabaduse saavutanud investor Raivo Hein ning Äripäeva peadirektor, end hobiinvestoriks nimetav Igor Rõtov.

Kui Rõtov rääkis, kuidas ta tabas Tesla aktsiaid müües tippu ja teenis uue Tesla auto jagu kasumit ning kuidas ta kavatseb Tesla aktsiat madalamalt hinnatasemelt uuesti osta, siis Hein manitses, et Rõtov võiks nüüd pigem hoopis kuhugi mujale investeerida.

“Tesla ei ole ainuke koht, kuhu sa pead nüüd uuesti ruttu sisse hüppama, vaid neid kohti on nii palju, tuleb lihtsalt tööd teha ja leida need üles,” ütles Hein ja lisas, et ärgem armugem ühte aktsiasse. Hein tõi mujale investeerimisest huvitava näite ja rääkis, et teab Eestis paari inimest, kes investeerivad naiste luksuskäekottidesse.

