Kuidas müüa hullunud aktsiat turu tipus ja teenida raha korteri või uue auto ostuks

Kõik me teame, et tuleks osta põhjast ja müüa tipust, aga minul pole ajastamine kunagi hästi välja tulnud, samas olin tunnistajaks sellele, kuidas üks minusugune hobiinvestor Tesla aktsiat tipust müües võttis turult välja võimsa kasumi. Kus on järgmine ostukoht?

Igor Rõtov (paremal) saab nüüd teenitud kasumi eest osta Elon Muskilt (vasakul) kas uue Tesla auto või korteri. (Pilt töödeldud) Foto: Reuters/Scanpix

Investorite meeli ajab viimastel nädalatel ärevile Tesla aktsia, mida minu portfellis pole. Küll aga omab Tesla aktsiaid sõber Igor Rõtov, kes on teada-tuntud Tesla fänn. Eile hommikul tööle tulles mainides Rõtov mokaotsast, et tegi oma 4 aastat tagasi ostetud aktsiad rahaks, teenides selle tehinguga 350% kasumit. Rehkendasin välja, et selle rahaga saaks ta osta Tallinnas 2-toalise korteri või tellida Elon Muskilt päris uue ja uhke Tesla auto.