Kinnisvarahindadel on lagi ees

Merko Ehituse tegevjuht Andres Trink kinnisvarahindade suurt tõusu ei näe. Foto: Andras Kralla

Korterite hinnad, eriti Tallinnas, on kasvanud kiiresti ja see hinnatase hakkab ka minu hinnangul jõudma juba sinna, kust edasist kasvu näha on keeruline, sõnas Merko Ehituse tegevjuht Andres Trink.

Trinki sõnul ei saa seda loomulikult välistada, aga vaadates, kui kiiresti tõus on toimunud, siis igal juhul samas tempos kasvu prognoosida ei saa.

Täna avaldas möödunud aasta tulemused Tallinna börsi ettevõte Merko Ehitus. Vaatasime Äripäeva raadio hommikuprogrammis aruandele otsa koos firma tegevjuhi Andres Trinkiga.

Intervjueeris Indrek Mäe.

Kuula intervjuud siit: