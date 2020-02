Puuvilja nuusutamine lõi auhindu noppiva firma

Gin toonikuga. Lisaks alkohoolsele joogile on kasvamas ka alkoholivabade džinnide sektor, leiab ühisrahastust raha kaasava Lehhentagge üks asutaja ja omanik Tarmo Virki. Foto: Ulrich Schade

Äripäeva raadiosaates "Ideest kasumini" on sel korral juttu tärkavast sektorist ehk käsitöödžinni tootmisest, mis on Eestis vaid mõni aasta vana, aga on juba kogunud hulgaliselt tunnustust nii Eestist kui ka rahvusvaheliselt ning pakub kasvuvõimalust nii ettevõtjaile kui ka investoritele.

Saate esimeses pooles on külas Distilliriumi üks omanik Rene Kõrve, kes räägib sellest, kuidas poes puuvilja nuusutamine pani oma ettevõtet looma, kuidas juhus ja õnn on selle rahvusvaheliselt tunnustatud ettevõtte töös rolli mänginud, kuidas toidu-joogitootmisest midagi teadmata ettevõte sündis ja kuidas sünnist saadik kasumis toimetada.

Saate teises osas aga räägime hiljuti investorite kaasamisest teatanud tootjast Lahhentagge, mille üks asutaja Tarmo Virki räägib sellest, kuidas järgmise nelja aasta jooksul käivet mitmekordselt kasvatada ja miks osalust ka investoritele pakutakse.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

Kuula saadet siit: