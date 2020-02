Anari Hagel soovitab: viis raadiosaadet, mis aitavad mul näha teekonda äriideest finantsvabaduseni

Idufirmade portaali FoundME.io juht Anari Hagel valis viimase kuu saadete ja intervjuude seast viis kuulamissoovitust, seda vaatega äri kasvatamisel, mida on ka arvestatud saadete järjekorras.

Soovitused keskenduvad äri arendusele: alates sellest, kas oleks mõtet üldse ettevõtet püsti panna, kuni selleni, mis õppetunde on kaasa toonud Rainer Sternfeld maailma innovatsioonikeskusest Räniorust.

07.02 "Hommikuprogramm". Üks küsimus, mida tuleks endalt küsida, enne startupperiks hakkamist.

Idufirmade puhul räägitakse tavaliselt rahast ja vähem sellest, mida keeruliste ärimudelite ja suurte riskidega ettevõtete juhtimine inimlikul tasandil tähendab. Selles saates aga just sellele keskendutaksegi.

Tuntud ettevõtjad Eesti Startupi Juhtide Klubist räägivad lihtsatest asjadest, mis panevad neil silma särama. Samuti antakse oma kogemustest soovitusi neile, kes alles mõtlevad idufirma loomisest. Lühidalt kokku võttes tuleks enne saada selgusele õige mitmes asjas, kui see pikk teekond ette võtta, sest idufirma tegemine ei ole mitte sprint, vaid maraton. Saate autor on Priit Pokk. Tegemist oli idufirmade rubriigi viimase ehk neljanda saatega.

07.02 "Hommikuprogramm". Kodukamara idu pürgib tõlkemaailma Teslaks.

Saatejuht Indrek Mäe võtab "Ajujahis" osaleva tõlkeplatvormi Aligner asutajate Nazari Goudin ja Sandra Roosna intervjueerimisel väga loovalt šnitti maailmakuulsalt iduinvestorilt Jason Calacaniselt, kes oma raamatus „Ingel“ toob välja kaheksa konkreetset küsimust, mida ta alati küsib kõigilt, kes temalt raha soovivad kaasata. Kuna see iduettevõtetesse investeerimisest rääkiv raamat on värskelt eesti keeles ilmunud, siis on põnev sealt saadud teadmisi kohe ka praktikas kasutada.

11.02 "Hommikuprogramm". Eesti haridusidu mõjutab 2 miljoni inimese elu.

Saatejuht Neeme Korv arutleb haridusinnovatsiooni teemadel saate külalise, idufirma DreamApply.com kaasasutaja Märt Aroga, kelle sulest ilmus hiljuti foundME.io portaalis ja Äripäevas arvamusartikkel.

Aro viskab õhku väljakutse muuta Eesti e-teenused hariduse valdkonnas, aga ka laiemalt riigile tuluartikliks ja räägib lähemalt, kuidas tänasest e-teenuste arenduskulust võiks saada miljarditesse ulatuv tulu. See on silmiavavalt lai kogu riiki hõlmav visioon, mis meid kõiki otseselt puudutab.

05.02 "Äripäeva fookuses". Rainer Sternfeldi õppetunnid Räniorust.

Rivo Sarapik intervjueeris Tartus 29.–31.01. toimunud ärifestivalil sTARTUp Dayl hiljuti Silicon Valleyst naasnud iduettevõtjat ja investorit Rainer Sternfeldi, kes oli ka festivali üks peaesinejatest.

Põnev on kuulda Sternfeldi kogemustest maailma tehnoloogiakeskuses ning tema lihtsasti väljendatud analüüsi iduettevõtluse köögipoolelt. Ta räägib Eesti iduettevõtete tugevustest ja nõrkustest ning väidab, et suurt edu on saavutanud pigem need, kes pole püüdnud kiirustades jõuda punktist A punkti B.

10.02 "Kuum tool". Hein õpetas Rõtovit: ära ole Teslas kinni.

Äärmiselt huvitav saade, kus keskendutakse aktsiaturgude viimase aja sündmustele, mis on seotud Tesla aktsia hinna tõusuga.

Saatel on praktilise investeerimisõpetuse hõngu, kus saab kuulda aktsiainvestor Raivo Heina kogemuslugusid õnnestumistest ja ebaõnnestumistest aktsiatesse investeerimisel ning Igor Rõtov räägib ausalt ära oma Tesla aktsia ostu-müügi loo. Vestlust juhib Piret Reiljan.

Toimetaja soovitab on iganädalane rubriik, kus Äripäeva toimetaja või mõni muu ettevõtlik inimene soovitab viimaste nädalate raadiosaadete seast kuulamissoovitusi.