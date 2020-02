Meediasse trikitamine pole enam kõige tähtsam

Kommunikatsiooniturul suuremat konsolideerumist pole Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liidu EPRA juhi Margus Metsa sõnul oodata: põhjus on nii turu väiksus kui ka egod. Foto: Andres Haabu

Kui 20 aastat tagasi oli suhtekorralduses kõige tähtsam meediakajastuse saamine, siis enam nii pole, rääkis Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liidu EPRA juht Margus Mets.

"Toona oli peamine hea suhtekorraldusprojekti mõõdupuu, kuidas suudeti oma sõnumiga tähelepanu pälvida, kes-mis trikkidega tulemuse saavutas ja seda võrreldi. Tänapäeval on meedia vaid üks tahk mõõdupuust," rääkis Mets Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis. Kogu kommunikatsioonitööstusäri on tema sõnul üha enam mitmekesistunud.

"Järjest rohkemates protsessides on saanud juhtivagentuuriks kommunikatsiooniagentuur. See ei ole kindlasti nagu, et Antarktika on sulama hakanud, ja olukord on hoopis teine, kui 20 aastat tagasi, kuid trend kipub praegu sinnapoole," sõnas ta ning lisas, et turg on liikunud reklaamifirmade juhtimise alt laiemaks.

Turul konsolideerumist ta praegu ei näe, seda kahel põhjusel: Eesti kommunikatsioonitööstus on paljuski elustiiliäri ehk tööde maht on maailma mastaabis üliväike ning teiseks ka inimeste egod. "Ühtepidi egod elustiiliäri väljendusena, et sa tahaksid teha täpselt seda ja täpselt sellisel kombel nagu sulle meeldib ja sa harjunud oled. Teistpidi on huvide konfliktid väga kiirelt tulema. See on ka põhipõhjus, miks ei saa väga lihtsalt toimuda äriliselt mõistlike konsolideerumisi."

Samuti kommenteeris Margus Mets veel aktuaalseid tuliseid kommunikatsiooniküsimusi: nii listeeriaskandaali kui ka Tartu Ülikooli kliinikumi ümber toimuvat. Kuula intervjuud siit: