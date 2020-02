Probleemid liiklusest kaotavad noored ja sundimine

Ummikud on autostuva Tallinna probleem, mida võiks lahendada nutika transpordikorraldusega. Foto: Raul Mee

Sel korral tuleb Äripäeva Raadio saates "Tark elukeskkond" juttu sellest, kui nutikad on Eesti linnade transpordilahendused ning mis probleeme targema korraldusega saaks vältida.

Saatest selgub, et linnade targemaks ja seeläbi mõnusamaks elukeskkonnaks kujundamine algab poliitikutest, kuid nemad ei julge saatekülaliste hinnangul keerulisi teemasid ette võtta ja otsustada. Lootus on seetõttu noortel. Miks, see selgub saatest.

Saates on külas ABB tööstuse ja energiatootmise üksuse müügijuht Mart Tuuling ja auto-tehnoloogiaajakirjanik Ylle Tampere.

Saadet juhib Rivo Sarapik.

Kuula saadet siit: