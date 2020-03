Alternatiiv tõukeratastele: uudne tsiklirent

Sarnaselt tõukeratastele saab algavast kevadest rentida nüüd ka mootorrattaid, seda koos marsruudisoovitustega. Foto: Reuters/Scanpix

Sel kevadel hakkab elektrilistele tõukeratastele konkurentsi pakkuma matkamootorrataste rentimisega tegelev Bikerent, mis on meie turul ühtlasi täiesti uudne teenus.

Kontseptsiooni kohaselt saavad kõik huvilised rentida endale matkarattaid ning sinna juurde ka juhised, milliseid teid renditud mootorrattaga avastada. "Eestis pole keegi sarnase tsiklivalikuga teenust pakkunud," rääkisid Bikerendi eestvedajad Ardo Kalda ja Väino Laisaar Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Meeste sõnul pole mootorratast mõtet rentida selleks, et sõita Tallinnast Tartusse, vaid ikka seiklemiseks ning uute kohtade avastamiseks. "Ärgitan alati inimesi sõitma huvitavaid teid mööda, anname need neile koge google mapsi kaasa," rääkis Laisaar. "Arvestame nii, et päeva lõpuks jõaksid kõik ikka ka mõnda ööbimiskohta," lubas reisiekspert.

Esimene hooaeg tuleb Kalda sõnul turgu pigem tundma õppida ning suuri kasumeid mehed ei oota. "Mingi hetk tuleb teha selle põhjal, mida klient eelistab, korrektuure mootorratta pargis," sõnas Kalda.