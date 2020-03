Raasuke: kodulaenude intressisüsteemil pole eluga midagi pistmist

LHV Panga juht Erki Kilu ja Luminor grupi juht Erkki Raasuke. Foto: Andras Kralla

See, et kodulaenud on valdavalt seotud 6 kuu euriboriga, on puhtalt ajaloo rudiment, rääkis Luminor panga juht Erkki Raasuke saates „Kuum tool“.

Praegune süsteem pärineb Raasukese sõnul 1996. aastast ehk ajast, mil Hansapank sõlmis esimese välislaenulepingu Euroopa Arengupangaga, kus laenati Saksa markasid ning mis oli esimene pikaajaline raha, mis tuli Eesti pangandusse. See oli ka algus esimeste kodulaenude andmiseks, aga kuna raha anti Saksa markades ja see oli hinnastatud üle 6 kuu Saksa marga euribori, siis sealt see süsteem pärineb.