Bussifirma tegevjuht: piirangud on ajutised ja me ei koonda

Lux Expressi juht Janno Ritsberg. Foto: Liis Treimann

Viirusepuhangu mõju saab olema ajutine ning 3-4 nädala pärast võiks bussiliiklus taastuma hakata. Koondada ettevõte hetkel ei plaani, selgitas Lux Expressi juht Janno Ritsberg Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Samuti tuli temaga juttu, kuidas välisreisid katkestanud ja Eestis vähendatud mahus liiklev bussifirma rasked ajad seljatab ja langevate mahtudega toime tuleb. "80% töötajatest on meil bussijuhid ja 70% liinidest on suletud," selgitas ta. „Otsime parimat lahendust kulude ajutiseks vähendamiseks, et ei peaks hakkama personali kärpima. Pigem näeme seda olukorda ajutisena, mis võiks taastuma hakata 3-4 nädala pärast,“ selgitas ta.