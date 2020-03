Hotelliettevõtja: reageerisime radikaalselt

Verni Loodmaa sõnul ei ole hetkel kliente, mistõttu pole mõtet ka hotelle lahti hoida. Esialgu saadeti töötajad koju nädalaks. Foto: Erik Prozes

Tartu hotelliettevõtja Verni Loodmaa ütles tänases Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et nad reageerisid järsule käibe langusele radikaalselt ja tõsiselt.

„Kui reedel arvasin, et kolmest hotellist ühe saab avatud hoida, siis eile hommikul selgus, et pole võimalust ühtki klientidele avatud hoida. Inimesed on koju puhkusele saadetud,“ selgitas ta.