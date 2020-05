Lõputööst kasvas välja Eesti menukaim kool

Ööülikooli rajaja Jaan Tootsen selgitab saates, et tema kütus on endiselt uudishimu ja teadmistejanu ning soov saada vastuseid olulistele küsimustele. Foto: Sven Arbet/Ekspress Meedia

Ettevõtja Indrek Kasela on öelnud, et Ööülikool on vist Eesti populaarseim haridusasutus ja kuulub Eesti ärksamat kultuurilugu defineerivate nähtuste hulka. Ometi ei sündinud teemavalikut inglitest tuumafüüsikani pakkuv loengusari kaks kümnendit tagasi vaevadeta.

Kuidas kõhklustest hoolimata tegutseda ning kuidas luua aastakümneid kestma jäävat, mis on samas ka värske, sellest värskes Äripäeva raadio saates "Läbilöök" Ööülikooli asutaja ja tunnustatud filmide autori Jaan Tootseniga juttu tulebki. Tänaseks on lõputööst sündinud saade jõudnud tuhandete kuulajateni 500 osas ligi 300 õpetajaga.