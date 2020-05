USAs ülimenuka rakenduse looja: see on alles algus

Eestis loodud ja arendatud stressileevendus- ja meditatsiooniäpp Synctuition on kerkinud omas nišis USAs populaarsuselt kolmandaks rakenduseks. See on firma kaasasutaja Allan Eesmaa sõnul alles algus.

"Praegu on tegemist kogu projekti kulminatsiooniga ja tõesti, see on toimunud peadpööritava kiirusega. Väga paljud maailma mastaabis tuntud nimed on tõesti hakanud meie äpi vastu huvi tundma," rääkis Eesmaa tänases hommikuprogrammis.